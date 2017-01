Etter å ha betalt drøye åtte tusen i året for å pendle med elbil på fergesambandet Horten–Moss er det nå mer enn tre ganger så dyrt. Med de nye satsene må elbilpendlerne betale nesten 31 000 kroner.

– For oss som kjører elbil, er det jo en vanvittig prisøkning i forhold til hva vi har betalt tidligere år, sier elbilpendler Øystein Siggerud. Han jobber i Horten og pendler fra Oslo hver dag.

Det ble innført nye satser for alle kjøretøy mellom Horten og Moss fra nyttår, ikke bare for elbilene. Men ingen fikk et så stort prishopp som elbilen. Prisoppgang kom etter innføringen av Autopass.

Betaler for kjøretøyet

Årsaken til at spesielt elbiler fikk prisendringen med Autopass, er at systemet ikke klarer å telle antall passasjerer i bilen. Derfor betales det ikke lenger for dem, men bare for kjøretøyet som passerer.

I den sammenhengen har myndighetene bestemt at elbiler skal gå i samme takstklasse som motorsykkel, uten noen mulighet for rabatt. Det betyr 67 kroner per tur. Tidligere kunne en komme unna med å betale bare 18 kroner per tur.

– Det har ligget i kortene hele tiden at en ville ta en vurdering når en fikk et visst antall elbiler i Norge, og det er fortsatt billigere for elbiler enn vanlige fossilbiler, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen.

Han sier videre at hele elbilsystemet er under vurdering, og at det også kan komme til at det skal kreves inn bompenger fra elbiler, men hva de ender opp med, er det for tidlig å si noe om.

NYE FERGER: Selv om det er nye ferger på strekningen vurderer elbilister å kjøre rundt på grunn av prishoppet. Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Oslofjordtunnelen

For elbilpendler Øystein Siggerud har det naturlig nok blitt et spørsmål om hva som er mest økonomisk.

Å kjøre Oslofjordtunnelen er nesten like kjapt for han, og det er gratis, enten han bruker vanlig fossilbil eller elbil. Bompengeinnkrevingen der er nemlig fjernet, og dersom mange nok velger den veien fremfor fergen, vil Bastø Fosen tape.

Fra nyttår ble det også innført parkeringsgebyr for elbiler i mange norske byer, og med Autopass har det blitt dyrere å ta ferge.