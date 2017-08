Eks-torpedo siktet for vold og kidnapping

Natt til onsdag i forrige uke ble 39-åringen og en mann i 20-årene pågrepet og siktet for vold og mulig frihetsberøvelse i Larvik.

Fredag ble Frednes varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll. Han ba selv om å bli løslatt og anket avgjørelsen til lagmannsretten.

Agder lagmannsrett opprettholder torsdag ettermiddag fengslingen, men opphever brev- og besøkskontrollen.

Bryter samarbeid

I retten forklarte 39-åringen at han den siste tiden har brukt både alkohol, narkotika og steroider. Han innrømmet å ha gitt den fornærmede mannen noen «klaps» og forklarte at det oppsto et håndgemeng, men at dette var gjensidig.

I kjennelsen heter det at han delvis har erkjent de faktiske forhold, men at hans forklaring ikke stemmer helt overens med andre bevis i saken.

Frednes, som er domfelt en rekke ganger tidligere, ga i 2015 ut boka «Badboy» der han fortalte om sitt liv som kriminell.

Sammen for livet

I fjor begynte han å jobbe i selskapet Sammen for livet, som følger opp og hjelper fengselsinnsatte med å komme seg i jobb.

Daglig leder Hans-Jørgen Johnsen forteller at samarbeidet nå er over.

– Med de hendelsene som har kommet fram, er det naturlig å avslutte.

Johnsen forteller at styret i selskapet, som består av Michael Stang Treschow, krimforfatter Jørn Lier Horst og tidligere håndballspiller Anja Hammerseng-Edin, enstemmig går inn for å avbryte samarbeidet.

Var ruset

Forsvarer for Frednes, advokat Erik Bryn Tvedt, sier 39-åringen angrer på det han har gjort og at selv om han ikke blir løslatt, er han lettet over at fengslingsrestriksjonene mot ham er opphevet.

– Min klient har i mange år jobbet for å komme ut av en kriminell løpebane og har jo lykkes med det, men nå gjorde han et feilskjær, sier Bryn Tvedt.

Advokaten hevder det som nå har skjedd, har funnet sted mens Frednes var ruset. Derfor jobber han nå for at 39-åringen skal få et behandlingstilbud for å få bukt med rusproblemene og at det kan være et alternativ til varetektsfengslingen.

– Han har gjort en feil og det beklager han veldig dypt, sier Bryn Tvedt.