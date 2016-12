Eks-lærer dømt for overgrep

De seksuelle overgrepene startet da gutten var syv år og varte i en periode på seks år.

Den nå 43 år gamle mannen har tidligere vært ansatt i skoleverket i Horten, og det var slik mannen kom i kontakt med gutten. Ifølge dommen dreier det seg om et stort antall overgrep, som har skjedd jevnlig og til dels hyppig.

De sakkyndige i saken uttalte i retten at mannen fyller vilkårene for den psykiatriske diagnosen pedofil.

Nordre Vestfold tingrett mener mannen på kynisk vis har utnyttet sitt tillitsforhold til gutten. Som lærer mener retten at han må ha hatt alle forutsetninger for å forstå hvilke skadevirkninger slike overgrep vil påføre barn.

I dommen heter det at overgrepene har satt dype spor hos gutten. Den dømte mannen må i tillegg til fengselsstraffen betale fornærmede 200 000 kroner i erstatning.

Innredet skrekkrom i kjelleren

INNREDET: Det var kosedyr, spill og leker på rommet. Veggene var lydisolert. Foto: Politiet

Mannen flyttet etter hvert fra Vestfold til Oppland. Og da politiet i Innlandet politidistrikt ransaket boligen hans våren 2015, etter han ble anmeldt for overgrep, oppdaget de et lydisolert barnerom. Rommet var kamera- og lydovervåket, det var innredet med sengetøy for barn, portabelt toalett, godteri og barnebøker. I tillegg ble det funnet en bag med blant annet håndjern, elektrosjokkvåpen, finlandshetter, startpistol og førstehjelpsskrin.

Mannen ble da siktet for forsøk på barnebortføring, men siktelsen ble senere frafalt.

Oppsøkte unge gutter på natten

43-åringen har hatt et langvarig fokus på unge gutter. I retten kom det fram skremmende opplysninger om mannens oppførsel.

Han skal blant annet ha hatt en større mengde bilder av unge gutter, til dels avkledde. Og bildene var blant annet utstilt på mannens nattbord. Dessuten avslørte mannens GPS at han over en årrekke hadde oppsøkt et større antall barnehager og privatadresser i både Norge og Sverige. Han innrømte i retten å ha søkt etter bilder på nettet, funnet ut hvem guttene var, og oppsøkt adressene deres om natten.

Mannen forklarte oppførselen med savn etter et normalt familieliv.

Anker saken

Mannens forsvarer, Harald Stabell, sier til NRK at hans klient mener dommen på fem års fengsel er uriktig.

– Han har hele tiden hevdet at han ikke har forgrepet seg seksuelt på fornærmede, og han anker dommen i sin helhet.

Guttens bistandsadvokat, Kristin Hovden Norstedt, sier hennes klient er svært lettet.

– Han er veldig glad for at det nå har falt dom i saken.

At den dømte mannen varsler anke i dommen, er fryktelig sørgelig, sier Norstedt.

– Vi hadde håpet at klienten min fikk fred og kom i gang med voksenlivet på ordentlig. Nå blir det en ny runde i lagmannsretten, og det er jeg veldig lei meg for.