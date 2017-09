E18 stenger i Larvik

I kveld feirer nabolaget i Vestmarka at siste bil har kjørt på den gamle E18. Veien vil være stengt mellom Bommestad og Farriseidet i 12 timer fra klokken 18:00 på grunn av sammenkobling av ny og gammel vei. Det vil bli skiltet omkjøring via Larvik sentrum. Omkjøring er stengt for vogntog over 19.5 meter og spesialtransport.