E 18 stenger i Larvik

I Larvik stenges E 18 mellom Bommestad og Farriseidet i 12 timer fra klokken 18.00 på grunn av sammenkobling av ny og gammel vei. Det blir skiltet omkjøring via Larvik sentrum. Omkjøringen er stengt for vogntog over 19,5 meter og spesialtransport. De må parkere på rasteplasser i området eller et andre steder til veien åpner igjen i morgen.