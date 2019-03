Dømt til 16 års fengsel for bildrap på E18

Dommen fra Agder lagmannsrett er den strengeste som noen gang er gitt i Norge for et bildrap.

Tre av meddommerne har i likhet med tingretten kommet fram til at straffen bør settes til 16 års fengsel.

Ulykken skjedde natt til 1. nyttårsdag i fjor på E18 mellom Langangen og Larvik.

22-åringen kommer fra Bergen, men er bosatt i Skien. Da saken var oppe i tingretten erkjente han ikke straffskyld for å ha drept eller skadet noen med viten og vilje.

Men han erkjente skyld i den forstand at det som skjedde var uaktsomt.

Snø førte familien ut på E18

Enken etter familiefaren fortalte i tingretten at familien hadde vært på ferie på Gran Canaria og var på vei hjem til Skien natt til 1. nyttårsdag 2018.

De skulle egentlig vært tidligere på veien, men at de måtte måke frem bilen på Gardermoen fordi det var så mye snø. Det var mannen hennes som kjørte bilen, og på veien nedover stoppet familien ved en restaurant der mannen måtte sove en halv time.

Kvinnen fortalte også at de egentlig skulle kjøre over Siljan, men tok E18 i stedet på grunn av all snøen. Tåke og mye snø gjorde kjøreforholdene vanskelige, sa hun.

Idet bilen nærmet seg fylkesgrensa mellom Vestfold og Telemark, så de en bil komme mot dem i stor fart i feil kjørefelt. Ifølge kvinnen sa mannen hennes da at «Noen har sovnet eller noe galt har skjedd».

Han forsøkte å svinge unna den møtende bilen, som skal ha kjørt tre kilometer i feil kjøreretning på E18.

22-åringen hadde en promille på 1,32 to timer etter ulykken.

Ulike påstander

Statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins ba i tingretten om at mannen ble dømt til 16 års fengsel.

Hun argumenterte med at mannen med vilje kjørte sin egen bil på bilen som kom i motsatt retning, og derfor må straffes for forsettlig drap.

Jon Anders Hasle var mannens forsvarer i tingretten og mente mannen må dømmes for uaktsomt drap, fordi 22-åringen ønsket å ta sitt eget, og ikke noen andres liv.

– Det er ingenting som tyder på at han har planlagt å ta andres liv. Å påstå det, er absurd, sa Hasle i retten.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en uttalelse fra Øystein Storrvik, 22-åringens forsvarer i lagmannsretten.

Må betale erstatning

Lagmannsretten kom fram til å øke oppreisningserstatningen med 50.000 til hver av de fornærmede på grunn av de alvorlige skadene familien er påført.

Tryg forsikring har betalt nær tre millioner kroner til de fire fornærmede, som 22-åringen må dekke.