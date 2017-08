Dømt for vold

En 33 år gammel mann er i Larvik tingrett dømt til et halvt års fengsel for å ha slått en bekjent. Ifølge dommen førte slaget til at fornærmede fikk kjevebrudd og en varig nakkeskade. Bakgrunnen for volden var at 33-åringen mente at fornærmede skyldte han penger.