Dømt for ruskjøring

En 39 år gammel mann er i Sandefjord tingrett dømt til fengsel i 45 dager for ruskjøring og oppbevaring av narkotika. En politipatrulje fant både heroin og hasj etter å ha fattet mistanke til mannen da han kjørte bil. Prøver viste at 39-åringen også hadde rusmidler i blodet under kjøringen.