Dømt for oppbevaring av narkotika

En mann i 50-åra er i Tønsberg tingrett dømt til fengsel i et halvt år for bruk og oppbevaring av narkotika. I april i fjor ble han tatt for oppbevaring av rundt 100 gram amfetamin. Mannen, som tilsto da saken ble behandlet i retten, dømmes også for ulovlig oppbevaring av en revolver.