Dømt etter amfetaminfunn

En 27 år gammel mann er i Nordre Vestfold tingrett dømt til fengsel i 60 dager for ruskjøring og bruk og oppbevaring av narkotika. I juni i fjor ble mannen tatt med amfetamin. Ifølge dommen kjørte han også bil til tross for at han var ruset og ikke hadde gyldig førerkort. Mannen må også betale en bot på 10.000 kroner.