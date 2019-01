Politiet bekrefter at en person som oppholdt seg i huset da det brant, er omkommet, det er kun registrert én person på adressen.

Operasjonsleder Arild Alfheim i Sør-Øst politidistrikt sier de fikk melding om boligbrannen på Torstrand i Larvik klokka 1450 torsdag ettermiddag.

Mye røyk

Brannmannskapene fikk raskt kontroll på brannen, men valgte å evakuere naboer da det var mye varme og kraftig røykutvikling på stedet.

Innsatsleder i Larvik Brann og Redning, Roar Asbjørnrød, sier de ble møtt av mye røyk og åpne flammer da de ankom stedet.

– Det spesielle med denne brannen var at det var mye brann inne i huset, noe som tyder på at det har ulmet lenge før brannen ble oppdaget, sier Asbjørnrød.

Ifølge Asbjørnrød var det utfordrende for brannmannskapet å komme i gang med røykdykking på grunn av all røyken og varmen og at brannen var fullt utviklet da de kom frem til boligen.

Tok tid

– Vi måtte lufte ut av huset før vi kunne gå inn med røykdykkere, derfor tok det litt tid før vi kom oss inn i huset, sier Asbjørnrød.

Ingen nærliggende boliger ble skadet av brannen. Brannvesenet vil foreta etterslukking utover kvelden ifølge Asbjørnrød.

De pårørende er varslet, opplyser politiet.