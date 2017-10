Dette synet kan møte deg oftere

– Vi ser fortsatt mange eksempler på at vi bygger oss sårbare i Norge ved å plassere bygninger og infrastruktur for nært flomutsatte områder, sier Dag Olav Høgvold, fungerende avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NRK.

For 30 år siden dundret en stormflo inn i Oslofjorden. En storm som berørte Vest-Europa gjorde skade i Norge for omkring 600 millioner kroner.

Siden 1987 har stormer, stormflo og flom kostet samfunnet over 10 milliarder kroner, ifølge tall fra Finans Norge. Skader på bil og båt kommer i tillegg til dette.

Flere hensyn

Dag Olav Høgvold i DSB sier kommuner må forholde seg til et tydelig regelverk når det skal deles ut byggetillatelser i områder utsatt for flom og stormflo.

Han mener samfunnssikkerheten konkurrerer med andre hensyn i samfunnsplanleggingen.

– Ofte vil utbyggere tilby boliger helt inntil sjøen. Noen kommuner har kanskje ikke den kompetansen de trenger til å stå imot når større utbyggere vil bygge ut et utsatt område, sier Høgvold.

Ekstremværet i 1987 Ekspandér faktaboks Flommen på Sør- og Østlandet 1987 var en storflom som følge av kraftig regn og snøsmelting.

I England ble stormen sagt å være den sterkeste siden 1703.

I England og Frankrike omkom henholdsvis 18 og 4 mennesker i uværet.

Flere steder i Norge hadde flommen et gjentaksintervall på ca 100 år, og uværet som førte til storflommen ødela totalt for mer enn 600 millioner kroner.

Regnet utløste flere flomskred og ble etterfulgt av kraftig vind. Samtidig var det stormflo langs Oslofjorden. Det ble store skader på eiendom og skog.

Tidlig i oktober 1987 falt det en del regn som førte til at bakken ble mettet med vann. Det kom inn et kraftig uvær fra Den engelske kanal og inn gjennom Oslofjorden 16. og 17. oktober 1987. Ett-døgnsnedbøren ble målt til 30-60 mm (maks 97 mm) og to-døgnsnedbøren til 45-80 mm (maks 120mm).

Vannstanden i Oslofjorden steg som følge av springflo og kraftig vind, og den overgås bare av høyeste vannstand som ble målt i 1914 i Oslo.

Kilde: NVE, Risk Management Solutions

Avdelingslederen sier imidlertid at ekstremvær ofte blir håndtert på en god måte.

– Den store utfordringen er å tenke forebyggende. Kommuner sitter med nøkkelen til å tenke god arealbruk, plassering av bygg og infrastruktur, sier Høgvold.

Direktoratet jobber jevnlig med fylkesmenn og kommuner med å takle klimaendringer.

Klok av skade

Professor Grete Hovelsrud i CICERO, senter for klimaforskning sier det finnes flere eksempler på at det bygges vei og hus i områder som har vært berørt av flom og stormflo tidligere.

– Det er lett å tenke at ekstremvær sjeldent forekommer, at man ikke trenger å tenke noe særlig på det. Man må huske at en bygning gjerne skal stå i over 50 til 100 år. På denne tiden vil det bli både mer regn, og også høyere havnivå og stormflo, sier Hovelsrud.

Dersom det oppstår sterk vind under en stormflo, kan bølgene gi en vannstand på over to meter. Samtidig endrer flommønstrene seg, og vi får flom i områder vi ikke har hatt tidligere.

– Det gjør det vanskelig å forberede seg. Da er det viktig at kommunen bruker sin lokale kunnskap og utvikler strategier som er tilpasset de lokale forholdene. Nasjonale retningslinjer passer ikke nødvendigvis i alle kommuner, sier Hovelsrud.

Stormflo Ekspandér faktaboks Lavt lufttrykk fører til høy vannstand.

Vind spiller også en avgjørende rolle for hvor høy vannstanden er.

Vinden kan presse vann inn mot land, slik at man får en oppstuing av vann ved kysten. For norskekysten gjelder dette for det meste vind fra sør og vest.

Kraftig vind i Nordsjøen kan også skape lange bølger som vandrer langs kysten, slik at det blir ekstra høyt vann der det lokalt er omtrent vindstille.

Ekstra høy vannstand får vi når en stormflo faller sammen med såkalt høyt astronomisk tidevann. Tidevannsforskjellene varierer i en månesyklus.

Fra Vestlandet og nordover har vi størst forskjeller én til to dager etter ny- og fullmåne. Dette kalles springperioder.

På Sørlandet og i Oslofjorden kommer springperiodene to-tre dager før ny- og fullmåne.

Lavtliggende landområder med stor befolkningstetthet er mest utsatt for skader under stormflo, og stormflo har flere steder i verden resultert i katastrofer der mange liv har gått tapt.

Stormflo har også gitt store oversvømmelser langs norskekysten. Kilde: Sehavnivå.no/Kartverket

Skjedd mye siden 87'

Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef i Vestfold, sier fylkene har fått utdelt en klimaprofil som beskriver forventede klimaendringer og klimautfordringer.

– Den er et av de beste estimatene vi har. Det er utfordrende og jobbe med kunnskap om framtiden, men jeg synes vi er godt i gang i Vestfold, sier han.

Fylkesberedskapssjefen påpeker kommunene må inngå kompromiss i arbeidet med å forebygge skader etter vær.

– De skal få på plass en god utvikling av kommunen og samtidig ivareta statlige hensyn. Det er en balansegang. Man forebygger best gjennom god planlegging og prioritering, sier Kaiser.

Uvanlig vær

Forsker Magnar Reistad i Meteorologisk institutt husker ekstremværet i 1987, og sier det var en spesiell værhendelse som traff Norge.

– Været holdt en uvanlig lavtrykksbane. Det gikk fra Biscayabukta og over England før det beveget seg nordover i Nordsjøen og skapte en kraftig søndavinn som traff Oslofjorden og skapte stormflo. Flere omkom i England og Frankrike, sier han.

Vanligvis ligger Østlandet i le av Rogaland og Agder-fylkene for disse stormene, men ikke her.

– Det har ikke blitt målt så høy vannstand i Oslo siden 1914, sier han.

Været herjet også i innlandet og vannstanden i Mjøsa var den høyeste observerte om høsten i løpet av de siste 80 årene.