Funnet kan bety at det også ligger et vikingskip, eller rester av et, utenfor Tønsberg. – Naglene er såpass kraftige at de kan ha tilhørt et vikingskip, det vil si en farkost på over 15 meters lengde, heter det i pressmeldingen fra Vestfold fylkeskommune.

Foto: Vestfold fylkeskommune