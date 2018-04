Dette bør du gjøre før du rydder bort skiene

Mange avslutter skisesongen i påsken, og etter at den siste turen er unnagjort kan det være fristende å sette utstyret rett i boden eller garasjen.

IKKE KOMPLISERT: Per Olav Hoff sier det ikke er vanskelig å klargjøre langrennsski for sommerlagring. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Jeg vil ikke anbefale det, men jeg skjønner godt at folk gjør det. Før gjorde jeg det samme selv, sier Per Olav Hoff i Skislip AS.

Han anbefaler skiløpere å tenke på neste sesong før utstyret ryddes helt bort, og sier at noen minutters arbeid nå, kan spare deg for mye tid senere.

– I hvert fall hvis du har klister under skia. Hvis det står på over sommeren blir det hardt, og det kan bli en stor jobb å få det av igjen til høsten.

Han sier man kan bruke følgende fremgangsmåte for å gjøre skiene klare for sommerlagring:

1. Fjern gammel smøring

Ifølge Hoff bør man starte med å dra av så mye smøring og klister som mulig.

– Da er det en fordel å ha en skarp plastsikling.

Smøringen han ikke får bort ved hjelp av plastsiklingen, vasker han bort med skirens.

– Den kan gjerne stå å godgjøre seg et par minutter før du vasker festesonen ordentlig ren.

RENS: Hele skien bør vaskes og renses når sesongen er over, mener eksperten. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

2. Rens glidsonene

Når festesonen er ren, er det lurt å vaske glidsonene både foran og bak, forklarer Hoff.

– Du kan bruke den samme rensen, eventuelt en som er beregnet for bruk på glidflater.

Han bruker vanlig kjøkkenpapir til å tørke, og børster til slutt glidsonene med en skibørste.

3. Vask topp og kanter

Ifølge Hoff er det like viktig å vaske skiene oppå og på kantene som under. Også dette kan gjøres med skirens.

Han sier rester av festesmøring og klister ofte fører til at det samler seg møkk på skiene, og at det er en fordel at de oppbevares rene.

– Har man en ren og fin ski vil snøen lettere gli av. Man får rett og slett en ski som det er lettere å gå på.

4. Legg på glider

Til slutt legger Hoff et lag glider på glidflatene. Det kan ligge på gjennom sommeren, og frem til skiene skal brukes igjen.

– Da er det bare å sikle og børste før man legger på ny festesmøring.

GLIDER: Dette sørger for at skisålen ikke tørker ut i løpet av sommeren, forklarer Per Olav Hoff. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Hva med felleski?

Den siste tiden har det blitt svært populært med felleski, og i vinter fortalte NRK at ni av ti mosjonister nå velger ski med fastmonterte feller, som gjør at man ikke trenger festesmøring.

Skiene må likevel vedlikeholdes, og Hoff forteller at det stort sett er de samme rådene som gjelder når det kommer til sommerlagring.

– Man bruker en egen type rens til vask av fellen. Resten er likt.