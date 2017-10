Torsdag markeres Refleksdagen over hele landet. I forbindelse med dette presenterer Trygg Trafikk resultatene i en ny landsomfattende undersøkelse om refleks, utført av Kantar TNS for Trygg Trafikk og SpareBank 1.

7 av 10 nordmenn svarer at de alltid eller ofte bruker refleks. I virkeligheten er det imidlertid verre, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding torsdag. Fysiske tellinger de har gjort viser at kun 4 av 10 bruker refleks.

Av dem som ikke bruker refleks sier 66 prosent at de glemmer den. 31 prosent svarer at de ikke tar på seg refleks fordi de har dårlig tid.

– Bruk fem minutter på Refleksdagen og fest refleks på jakker og bager. Kjøp også gjerne klær med refleks påsydd. Da har du én ting mindre å huske på i hverdagen. Bruker du refleks fjerner du nesten helt risikoen for å bli påkjørt i mørket, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.

De vanligste unnskyldningene for at vi dropper refleksen: Ekspandér faktaboks 1. Glemmer det (66 prosent).

2. Skal kun gå i opplyste gater (38 prosent)

3. Dårlig tid (31 prosent)

4. Skal kun gå på fortau (20 prosent)

5. Skal ikke gå langt (15 prosent) Kilde: Kantar TNS – 1131 intervjuer utført i september 2017.

– Hjertet i halsen

For å markere Refleksdagen stod Mette Magnussen i Trygg Trafikk Vestfold på rutebilstasjonen i Tønsberg torsdag morgen for å dele ut reflekser til forbipasserende. Der gikk de samme unnskyldningene igjen blant dem uten refleks.

FOKUS: Mette Magnussen (t.h.) mener Refleksens dag hjelper. – Alt fokus på refleks hjelper. Jo flere som snakker og skriver om det, jo flere tror jeg vil bruke det, sier hun. (her sammen med Tove Kværne i Vestfold kollektivtrafikk) Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– Det vi har sett til nå viser at refleksbruken har vært veldig laber, men jeg håper at vi ser flere med refleks hvis vi står her i morgen, sier Magnussen.

Ei annen som ønsker å rette oppmerksomheten mot refleks er Tove Kværne i Vestfold kollektivtrafikk. Hun forteller at det også for bussjåfører er utfordrende når folk ikke bruker refleks.

– Da jeg to bussen i dag var det en annen passasjer som hadde refleks. Alle de andre var mørkkledde. Det er kjedelig for til og med bussjåførene sliter med å se passasjerene, og da kan de risikere at de kjører forbi holdeplassen.

Hun forteller videre at hun har hatt hjertet i halsen flere ganger.

– Det er fryktelig vondt å holde på å treffe en person som ikke er opplyst.