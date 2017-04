Denne oppfinnelsen gjør at du kan kjøre med fiskebæsj på tanken

Ved hjelp av egenutviklet, patentert teknologi satser Multivector AS på tørking av biprodukter andre ikke har bruk for, i hovedsak fiskeslam og matavfall.

På den måten utnytter de mer av en råvare enn man tidligere har gjort. Ta for eksempel fiskeslam, som er alt det fisken legger igjen på havbunnen. Det kan føre til overoppblomstring av alger, og er ikke særlig bra for miljøet.

Multivector, som har hovedkontor på Sem, tar hånd om fiskeslammet, avvanner og tørker det, slik at det kan bli brukt på nytt til for eksempel gjødsel og biodrivstoff, eller som erstatning for fossilt kull.

– Nå blir det pålagt rensekrav på alle nye oppdrettsanlegg på land, og på dem som vil øke konsesjonen. Til et av de første anleggene som har fått krav om dette har vi levert en linje som både avvanner, tørker og pakker dette i sekker, sier Hallstein Baarset i Multivector.

Todelt teknologi

Teknologien de sitter på er todelt og patentert. Den første prosessen blander partikler ved hjelp av såkalt mekanisk fluidisering. Det gjør det mulig å blande store og små partikler, slik at de blir jevnt fordelt.

VESTFOLD-BASERT: Hovedkontoret til Hallstein Baarset og Multivector ligger på Sem. Selskapet har et datterselskap til småskalaproduksjon i Italia, kalt Waister. Industrianleggene blir produsert i Porsgrunn. Foto: Truls Lian / Tønsbergs Blad

– Det høres veldig lett ut, men er vanskelig å få til. Hvis man drysser noe i en stor haug, for eksempel sand og stein, ser man at all sanden ligger i midten og steinene triller ned på sidene. Hver gang man slipper noe med ulik størrelse fra en viss høyde, vil det segregere. Det å skape en homogen blanding er kjernen, sier Baarset.

Den andre prosessen går ut på at i stedet for kun å blande produkter med hverandre, tilsetter de varme inn i blandingen. Da har de plutselig satt i gang en tørkeprosess. Multivectors teknologi gjør det lett å tørke et produkt til rundt 90 prosent tørrstoff.

– Da er det fortsatt ti prosent vann igjen, men det er så lite at det ikke vil gro bakterier og soppsporer. Når noe er 90 prosent tørt, er det så tørt at det er lagringsstabilt. Man vil ikke få muggdannelser eller forråtnelsesprosesser i produkter før man tilsetter vann igjen.

Starter kommersialiseringen nå

Det er fem år siden selskapet ble startet. Nå starter kommersialiseringen for fullt.

– Vi har brukt mye tid de første årene på å utvikle og patentbeskytte teknologien. Vi har brukt en del millioner kroner på det, og er nå i ferd med å gå over i en fase hvor vi industrialiserer og utnytter de patentene og den teknologien vi har utviklet, sier Baarset.

De har allerede sikret seg flere store prosjekter. Senere denne våren blir et storskala matavfallstørkeanlegg, levert av Multivector, tatt i bruk hos Norsk Gjenvinning i Bergen. Når det kommer til fiskeslam er Helgeland Smolt et referanseprosjekt. I løpet av året håper de å være selvfinansierende.

– Vi har budsjetter og planer som tilsier at vi trenger mer kapital i år, men deretter skal vi kunne klare oss. Vi hadde en omsetning på rundt ni millioner kroner i fjor, og har mål om over 20 millioner i år.