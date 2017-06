Dårlig luftkvalitet

Det kan bli aktuelt å måle luftkvaliteten i Tønsberg i hele 2018. Det kommer fram i et varsel fra Miljødirektoratet til kommunen. Bakgrunnen er at Tønsberg kan stå i fare for å bryte grenseverdiene for svevestøv. Kommunen må komme med eventuelle kommentarer til varselet innen 16. juni.