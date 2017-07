Dark Room-siktet løslatt

Læreren fra Vestfold som er siktet i forbindelse med Dark Room-saken er nå løslatt fra varetekt, skriver Tønsbergs Blad. Mannen, som er siktet for befatning med materiale som seksualiserer barn, ble varetektsfengslet 1. juni. Politioverbetjent Hege Skar sier til avisa at etterforskningen er kommet så langt at politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse.