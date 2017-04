– Det var godt å få begravd stridsøksa, sier Monica Skillinghaug, mor til Daniel Aall Skillinghaug.

Sønnen, som er elev ved Revetal ungdomsskole, publiserte nylig et innlegg på Facebook der han skrev om nedlatende holdninger hos flere lærere. Det førte blant annet til at rektoren ved skolen kontaktet politiet.

MØTE: Rektor Mona Elisabeth Larsen deltok på onsdagens møte. Foto: Igor Tratkowski / NRK

Onsdag ble 15-åringen og moren invitert til et møte med rektor Mona Elisabeth Larsen og rådmann i Re kommune, Trond Wifstad.

– Det var et veldig hyggelig møte der vi fikk snakket ordentlig sammen. De beklaget situasjonen, og måten dette ble håndtert på, forteller Monica Skillinghaug.

Politiet er ikke lenger involvert i saken.

Fornøyd hovedperson

Daniel Aall Skillinghaug sier han er fornøyd med onsdagens møte, og at han nå velger å se fremover.

– Det er godt å vite at de har summet seg litt, og at vi heller kan bli enige om å stå sammen. Det var greit med en unnskyldning.

Rådmann Trond Wifstad skriver i en SMS til NRK at han opplevde møtet som godt. Han forteller at kommunen ønsker å lære av det som har skjedd, og sier de vil jobbe med å utvikle et godt læringsmiljø og gode holdninger på skolen.