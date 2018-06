Næringsbygg totalskadd etter brann

– Begge de tilstøtende byggene er reddet. Dette gikk veldig bra, tatt i betraktning at vi var på en annen bygningsbrann da meldingen kom. Vi fikk stor hjelp av Stokke og Sandefjord. Bygget hvor brannen oppsto er nedbrent, sier Hedin Gibbons ved Vestfold interkommunale brannvesen.

Politiet varslet om brannen klokka 13.17 fredag ettermiddag. Det er snakk om et næringsbygg på Sem, med en leilighet i byggets andre etasje.

Politiet varslet først at seks personer ikke var gjort rede for, før de rett før klokken to skriver at det ikke skal være personer inne i bygget.

Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Kontroll på stedet

– Første prioritet for oss var å få evakuert personer og kjørt ut de mange bilene på området, for å redusere skadeomfanget, sier innsatsleder hos politiet, Rune Andersen, til NRKs reporter på stedet.

Ifølge Andersen har de kontroll på brannen.

– Det er ikke lenger fare for spredning, og brannen er på vei ned, forteller innsatslederen klokken 14:15.

Årsaken til brannen er ikke kjent, men det skal være lagret propanflasker inne i bygningen, sier innsatsleder Andersen.

– Røykdykkere prøvde å ta seg til en leilighet i andre etasje, men måtte avbryte. Vi anser bygget som overtent og slukker som best vi kan, sier vakthavende brannsjef, Hedin Gibbons, i en uttalelse fra Vestfold interkommunale brannvesen.

NRKs reporter på stedet sier rundt klokken 14:15 at fortsatt velter tjukk, svart røyk ut fra bygningen, og at et betydelig mannskap fra både brannvesen, ambulanse og politi er på stedet.