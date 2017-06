Byggesaksleder suspendert

Lederen for byggesaksavdelingen i Tjøme kommune er suspendert. Han startet i 2015 et privat firma og forteller til NRK at han tok betalt for å hjelpe en byggmester og en privatperson/firma med det han kaller papirmølla. Rådmann Christine Norum sier dette var ukjent for arbeidsgiver og at det er et brudd på arbeidsreglementet. Saksbehandleren ønsker ikke å kommentere suspensjonen.