Byggesaksleder får andre oppgaver

Tjøme kommune har opphevet suspensjonen av lederen for byggesaksavdelingen. Lederen ble suspendert etter at det kom fram at han hadde et firma som hjalp folk med å sende byggesaker til kommunen. Han skal nå jobbe med andre oppgaver mens avdelingen granskes etter opplysninger fra flere hold om uregelmessige forhold. Det er satt av 500.000 kroner til granskingen.