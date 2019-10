Hytta på Hvasser var på 56 kvadratmeter. I 2007 ble den solgt til frukt og grønt-millionær Tom Ragnar Wilhelmsen for 5,5 millioner kroner. Wilhelmsen og hans firma Norfresh leverer til daglig frukt og grønt til butikkjeden Bunnpris.

Etter hyttekjøpet ville han bygge på. Tegningene til en betydelig større hytte fikk derimot nei av Fylkesmannen i Vestfold i 2008.

Slik så hytta ut før bygging. Bildet er sendt til kommunen på vegne av utbygger. Foto: PRIVAT

Bygget likevel

Forslaget til ny hytte ble da endret, og kommunen sa ja. Fylkesmannen ba om å få se de nye tegningene, men det skjedde ikke. Det bekrefter direktør Elisabet Rui i miljøavdelingen hos fylkesmannen.

«Vi kan ikke finne noe dokument i vårt arkiv som viser at Tjøme kommune har besvart denne saken», skriver hun i en e-post.

Hvorfor kommunen ikke sendte over de nye tegningene, er det ingen som vet.

Hytteeier Tom R. Wilhelmsen mener at alt har gått rett for seg. Han forteller i en e-post til NRK at han var ansvarlig for byggingen. Hvilke lokale byggfirmaer som faktisk gjorde jobben, har han til nå ikke svart på.

Samtidig viser han til at arkitekt Rune Breili og Kystutvikling AS tegnet hytta og var ansvarlig søker. Men i dag vil ikke de to ta på seg noe ansvar.

Hyttedelen der det står møbler skal være den gamle delen av hytta. Om utvidelsen er lovlig skal kommunen nå undersøke. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Mener hytteeieren har ansvaret

Breili sier han hjalp hytteeieren med tegninger. Han forteller at prosjektet ble nedskalert for at hytteeieren skulle få status som selvbygger.

– Etter det har ikke jeg eller mitt firma vært involvert, sier Rune Breili.

Hos kommunen finnes det heller ikke brukstillatelse eller ferdigattest. Det forklarer Wilhelmsen slik:

«Tjøme kommune praktiserte kun å registrere «tatt i bruk» i matrikkelen når det var snakk om mindre tilbygg og tiltakshaver var ansvarlig. Det var ikke noe vilkår i IG tillatelsen (igangsettingstillatelsen red anm.) om å søke brukstillatelse/ferdigattest før vi tok tilbygget i bruk.»

I dag står hytta der med en grunnflate som er nær dobbelt så stor som den opprinnelige hytta. Under hytta er det satt inn isolerte dører og vinduer. Dette går ikke fram av søknaden. Hytteeieren og hans advokat mener dette er et terrasserom som er lovlig oppført.

Kommunen skal nå undersøke saken, forteller kommunaldirektør Margrethe Løgavlen. Endringer av bygninger i strandsonen krever dispensasjon. Større endringer krever ferdigattest. Om det her var et lovbrudd, vil hun ikke forskuttere.

Dersom kommunen kommer til at noe er galt, kan den ikke utelukke riving. Men hytteeieren kan også få muligheten til å søke i ettertid.

Arealet endret

I tillegg har den offentlig registrerte størrelsen på hytta en eller annen gang blitt endret. Ifølge Eiendomsregisteret var hytta 90 kvadratmeter stor allerede i 1958.

Det stemmer ikke med bildene i saken. Ifølge dokumentene hos kommunen var den 56 kvadratmeter. Hvordan dette har skjedd er det ingen som til nå har kunnet svare på.

Lilleskagveien 28 i 2017 sammenlignet med 2007. norgeibilder.no/Kartverket, Omløpsfoto og Geovekst

Etterforsket for korrupsjon

Tjøme var en liten kommune fram til 2018. Etter dette ble den sammen med Nøtterøy til Færder kommune.

Den gamle byggesaksavdelingen til Tjøme kommune er allerede under etterforskning for mulig korrupsjon og brudd på plan- og bygningsloven.

Sentralt der står to tidligere byggesaksledere og arkitekt Rune Breili. Alle har hele tiden avvist at de har gjort noe galt.

Hytta til Wilhelmsen er ikke en del av etterforskingen. Etter at blant annet NRK tok opp saken, har den derimot blitt en av 150 byggesaker kommunen vil se nærmere på.