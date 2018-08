Bussjåfør satte alkolås ut av spill

Det var torsdag forrige uke at politiet meldte at en bussjåfør ble stoppet på Gauterød i Tønsberg. Det satt ti personer i bussen.

I en alkotest tatt på stedet blåste sjåføren til over lovlig verdi, og mannen ble sendt videre til legevakta for å ta en blodprøve.

– Denne sjåføren var klarert for en ekstra opplæring i det tekniske rundt alkolåsen. Han var én av kun to personer i Tide Buss Vestfold som hadde opplæring i hvordan man kan nødstarte bussen. Så han kunne omgå prosedyren med blåsing, sier Anita Dalstø, regionsjef i Tide Buss Sør-Vest til NRK.

Ekstra betrodd

Bussen hadde alkolås, og er senere undersøkt på verksted.

– Hva er poenget med alkolåsen når noen sjåfører lærer seg å omgå den?

– Dette er strengt sikkerhetsbelagt, og det er kun to personer som kan dette. Det skal kun brukes til nødstart av bussen. Det vil si at dette ikke er en prosedyre man kan følge for å sette bussen i rute, for eksempel, sier Dalstø til NRK.

Hvis det skjer en hendelse som gjør at bussen må startes på denne måten, rykker altså en av de to opplærte ut.

En hendelse som krever dette kan være at en buss må flyttes etter en ulykke, eller at det er tekniske problemer med selve alkolåsen som gjør at den må startes for å kunne kjøres til et verksted, opplyser Dalstø.

Hun legger til at den andre personen i Vestfold som har fått denne opplæringen, ikke jobber som sjåfør.

– Det er ekstra betrodde personer som får denne opplæringen, som holder noe slikt for seg selv. Det ligger i sakens natur at dette er noe som ikke skal læres videre til andre.

– Prøvde en annen buss først

Det var tips som førte til at politiet valgte å stoppe bussen.

– Vi har rutiner og prosedyrer som gjør at vi skal kunne fange opp avvik. Det som gjorde at vi fanget akkurat denne, var at vedkommende kjørte ut med en annen buss enn det han var satt opp med, uten at det var klarert med trafikkleder, sier Dalstø.

Hun bekrefter overfor NRK at sjåføren forsøkte å starte en annen buss først. Deretter skal han ha tatt en annen buss.

– Er det da forskjellige systemer for alkolåsen på busser? Er det lettere å omgå alkolåsen i noen busser enn andre?

– Ikke meg bekjent. Her er det slik at han har blåst i en og gjort vanlig prosedyre, og så har han gått til neste buss og tatt den via nødstart.

Hun kan ikke kommentere hva mannen selv har sagt om saken.

– For oss er dette en personalsak.