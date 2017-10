Brygge kollapset

To voksne og et barn falt i vannet da en brygge ved Kjerrafossen i Lardal kollapset, skriver Østlands-Posten. De klamret seg til noen steiner og fikk hjelp av en familie og to fiskere til å komme seg i land. De kjørte selv til legevakten for å sjekke at alt er i orden.