Bruker 24,3 milliarder kroner på julemat

Jul er en typisk høytid der tradisjonsmat, smaken av barndom og smaken av hjemsted fyller norske hjem.

– Vi koser oss veldig med god mat i desember, og vi ser at vi handler mat for cirka 4660 kroner hver i desember. Det er 24 prosent mer enn det vi bruker i løpet av de andre månedene i året, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare.

Til sammen vil 24,3 milliarder kroner brukes på julemat i år. Det utgjør en økning på fire prosent sammenlignet med i fjor.

Flere tonn med julemat

Tall fra Nortura viser at det vil bli solgt 2 100 tonn pinnekjøtt, 2 000 tonn julepølse, 650 tonn sylte og 600 tonn medisterkaker i norsk dagligvare og storkjøkken.

LOKALMAT: Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare, sier at nordmenn er tradisjonelle i julen. – Derfor er det ikke rart at lokalmat er populært både på julebordene og som gaver. Lokalmatsalget går stadig opp, sier hun. Foto: Virke

81,4 prosent av handelen skjer i dagligvarebutikker, men også vinmonopolet, kiosker, helsekostbutikker, bensinstasjoner, taxfreesalg og diverse forretninger får besøk.

– Det er svineribbe flest spiser på julaften. Men fordelingen mellom hvor mange som spiser pinnekjøtt, svineribbe, kalkun og fisk i de enkelte landsdelene, er stabil, sier Størksen.

Ifølge Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund spiser 55 prosent av oss ribbe på julaften.

– Vi har ikke nøyaktige tall, men vi antar at vi spiser cirka to millioner enkeltribber på fire kilo i desember, sier kommunikasjonssjef Svein-Erik Eide.

Han opplyser også at kjøpmennene rapporterer om kun norsk ribbe i år.

– 2012 var forrige gang det ble importert lite ribbe til Norge. Etter det er det blitt importert hvert år, hovedsakelig fra Tyskland, Danmark og Finland, sier han.

Økt matkasting

PLANLEGG: Christoffer Ringnes Klyve, leder i organisasjonen Framtiden i våre hender, sier at det er viktig å planlegge sine innkjøp. Foto: Jon Skille Amundsen / Framtiden i våre hender

En fersk undersøkelse fra Respons Analyse viser at 32 prosent mener at det sløses mest penger på julemat og drikke i julen.

Christoffer Ringnes Klyve, leder i organisasjonen Framtiden i våre hender, sier at matsvinn er et stort problem, spesielt i desember.

I julen kastes det over 34 000 tonn. Det er omtrent 5 000 tonn mer enn det vi kaster i løpet av de andre månedene i året. Ifølge Framtiden i våre hender, kunne matkastingen i julen mettet 900 000 mennesker.

– Matsvinnet er et veldig stort miljøproblem. Det gjør at vi både legger beslag på store mengder med arealer rundt omkring i verden for å produsere mat som da ikke blir spist en gang. Matproduksjonen har en del konsekvenser for både det lokale miljøet og for klimagassutslipp.

Ny vri av juleribba

For å kunne redusere matsvinnet, mener Ingvill Størksen at man kan lage noe nytt og spennende av julematrestene.

– Nettopp for å slippe å kaste maten i etterkant av feiringen, presiserer hun.

Størksen har flere tips.

– Etter restene av svineribba i dag, skal jeg lage en dansk rett som heter æbleflesk. Det er stekt svineribbe i skiver som man serverer med en slags eplemos til. Og så har jeg funnet en god oppskrift på hvordan man kan lage potetballer med pinnekjøtt. Så det er mange morsomme muligheter som jeg gleder meg til å leke litt med.