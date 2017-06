Brøt seg inn på treningssenter

En mann i 20-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling etter å ha brutt seg inn i et treningssenter i Horten natt til i går sammen med tre andre. Han er siktet for ha brutt opp et skap og tatt energibarer. Ifølge politiet har han flere uoppgjorte straffesaker bak seg.