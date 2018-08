Lørdag 11. august begynte som en helt vanlig vakt i Sandefjord brannvesen for brannkonstabel Kenneth Bjørnstad. Men den skulle raskt bli en marerittaktig opplevelse.

På morgenen setter Bjørnstad seg bak rattet og kjører sammen med kolleger til et oppdrag der det ikke er behov for blålys. Men underveis går alarmen fra 110-sentralen. Bjørnstad spør kollegaen med radioen om hva det dreier seg om, og får til svar at det gjelder en husbrann.

Skremmende beskjed

Så spør han om adressen for å få vite hvor han skal kjøre. Svaret sjokkerer ham.

– Det er min adresse. Det brenner hjemme hos meg, der hvor min kone og to barn ligger og sover.

Detaljene fra 110-sentralen er ikke egnet til å berolige. Det brenner i bygningen, og det er flammer og røyk på utsiden. Bjørnstad forteller at tusen tanker farer gjennom hodet hans. Vonde tanker om hva som er i ferd med å skje med familien hans.

– Tankene i hodet delte seg på en måte i to. Den ene delen er en kaosdel som prøver å overta alt, og den andre delen er en profesjonell del som tenker at vi må fort og trygt fram til brannstedet. Jeg tenkte også på hvordan oppdraget best kunne løses. Jeg var jo tross alt den i brannbilen som kjente bygningen best.

Fryktet utfallet

Sekundene blir som timer for Bjørnstad der han sitter bak rattet i den tunge brannbilen og frykter for hva som venter ham. Så kommer en oppdatering fra 110-sentralen. Det brenner fortsatt utvendig, men personene i boligen er ute og brannen er slått ned med et pulverapparat. Da sank pulsen til Bjørnstad raskt.

– Og da vi kom fram, fikk jeg muligheten til å være pappa og ektemann og ikke brannmann. Kollegene mine greier seg uten meg, så jeg kunne konsentrere meg om familien min som står der ute.

Bjørnstad er svært imponert og takknemlig overfor naboen som oppdaget røyken og handlet med en gang. Og han er veldig stolt av kona, som midt i kaoset med to små barn husket hvor brannslukningsapparatet var, får det med seg ut og får dempet brannen sammen med naboen.

– Snakk om brann i familien

Denne gang gikk det bra, men Bjørnstad vil gjerne dele erfaringene sine med andre. Sørg for at brannslukningsapparat og røykvarslere er på plass og at de fungerer, sier han.

– Og ta brann opp som tema i familien. Planlegg gjerne hvordan dere skal forholde dere dersom det brenner, særlig hvis det er barn i huset. Vi har snakket med barna våre om dette, og de gjorde akkurat som de skulle.