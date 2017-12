Brann med eksplosjonsfare i Horten

Flere VIB-stasjoner rykket ut til en melding om brann i et rekkehus på Borre i Horten. Dette opplyser Vestviken 110-sentralen.

Eksplosjonsfare

Brannvesenet er fremme ved stedet og opplyser om full fyr. Det er spredningsfare til naboleiligheter og muligheter for propan/Acetylen eksplosjon på stedet. Brannvesen og politi ber folk holde avstand på 300 meter.

– Det er uvisst om at det er folk inne i leilighetene. Vi er redd for at hele takkonstruksjonen er angrepet av brann. Brannen har spredd seg opp til loft, sier Glenn Espen Kustner som er vaktleder for Vestviken-110.

Evakuering

Politiet er nå i gang med full evakuering, melder de på Twitter. Det er mistanke om at én person er brannskadet. Videre skadeomfang er foreløpig ukjent.

FULL FYR: Et rekkehus i Horten står nå i full fyr. Fare for eksplosjon, melder politiet. Foto: Aina Beate Indreiten / NRK

– De har foreløpig ikke kontroll over brannen, sier operasjonsleder i politiet, Roger Aaser til NRK.

Saken oppdateres.