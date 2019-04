Brannen er foreløpig under kontroll med hensyn til bebyggelse, ifølge politiet, men boliger i området er evakuert.

Det er kraftig røykutvikling, og personer med luftveisproblemer bør holde seg innendørs, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Operasjonsleder Rune Hunshamar opplyser at de fikk melding om at det var en krattbrann med spredningsfare på stedet klokken 12.49.

– Vi har evakuert noen boliger i Storevarveien. Det siste fra brannvesenet nå er at de mener å ha såpass kontroll på brannen at det per nå ikke er fare for spredning til boliger, sier han til NRK i 13.30-tiden.

De evakuerte har oppmøtested på Nestor seniorsenter i Melsomvik. Hunshamar vet foreløpig ikke hvor mange personer dette gjelder.

Det er foreløpig uvisst hvor stort område som brenner, men i den første meldingen til brannvesenet ble det opplyst at det da skulle dreie seg om et område på 25 ganger 100 meter.

Brannvesen fra flere stasjoner deltar i slukningsarbeidet. Sivilforsvaret er også varslet og et skogbrannhelikopter er på vei.