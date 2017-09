Brann i leilighet

En kvinne ble sendt til legevakt for sjekk med mulige røykskader etter at det begynte å brenne i en leilighet i et bo- og behandlingssenter i Sandefjord i natt. Brannen ble raskt slukket. Ifølge politiet begynte det å brenne ved senga. Andre beboere skal ikke ha fått i seg røyk.