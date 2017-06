Brækhus bokser i Stokke

Cecilia Brækhus er klar for ny tittelkamp i Norge. Hun skal bokse under et helaftens proffstevne lørdag 21. oktober på Oslofjord Convention Center i Stokke, skriver Nettavisen. Foreløpig er det ukjent hvem den norske verdensmesteren skal møte, men Brækhus har kalt inn til pressekonferanse torsdag morgen på Ullevaal Stadion.