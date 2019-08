Bonde utførte kirurgisk inngrep på drektig gris

– Vi ser alvorlig på dette, sier seksjonssjef Kristin Helgesen Torkveen i Mattilsynet.

I slutten av mai mottok Nortura i Tønsberg en drektig purke til slakt, men inspektører oppdaget at alt ikke var som det skulle.

– En purke kan ikke sendes til slakt de siste 11–12 dagene før den skal føde og opptil en uke etter fødsel. Transporten er en stor belastning for dem, sier Torkveen.

Denne grisen kunne føde når som helst.

Flessa-sutur

Inspektørene oppdaget også at bonden selv hadde satt inn en «flessa-sutur» før grisen ble fraktet til Nortura.

– Det er en smertefull operasjon og derfor skal den gjøres av veterinær under bedøvelse. Det er ikke gjort i dette tilfellet, sier Torkveen.

En flessa-sutur er en metallstang med en trepropp i hver ende som stikkes på tvers gjennom de ytre kjønnsleppene.

Den settes vanligvis på når grisen viser tegn til å trykke ut livmoren før- eller etter grising.

Kan ha spart kostnader

Bonden ble ilagt et overtredelsesgebyr på 27.120 kroner. NRK har vært i kontakt med grisebonden som ikke ønsker å kommentere saken.

I brevet Mattilsynet har sendt til bonden pekes det på at bonden kan ha spart penger ved å unnlate å tilkalle veterinær da purka viste tegn på å trykke ut livmoren.

Samtidig skal bonden ha hatt en tilleggsinntekt ved å sende purka til slakt når hun skal ha vært uegnet for transport.

Reagerer kraftig

Fabrikksjef Therese Ryan hos Nortura i Tønsberg sier at denne saken viser at kontrollsystemet på mottaket deres fungerer.

I ettertid har Nortura fulgt opp produsenten og registert avvik.

– For å ivareta dyrevelferden sto grisen kort tid i fjøset før den ble sendt til slakting, sier Ryan.

Alle griser som kommer inn til Nortura blir grundig undersøkt og må godkjennes av Mattilsynet før de kan slaktes.

Veterinær Helle Haukvik i Dyrevernalliansen reagerer kraftig på at en ufaglært har utført et kirurgisk inngrep på et dyr uten bedøvelse.

– Griser føler smerte akkurat som oss. Man kan bare forestille seg lidelsene denne grisen har gjennomgått, sier hun.

Hun er glad fødselen ikke startet da grisen var under transport.

– Da kunne hun revnet og fått store skader, sier Haukvik.