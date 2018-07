Bombe funnet i Larvik

Politiet ser alvorlig på saken i og med at en rørbombe kan gjøre stor skade hvis den skulle gå av.

Politiet ble oppmerksom på den mistenkelige gjenstanden da de stoppet en stjålet bil kl. 02.00 natt til torsdag. To menn og én kvinne i 20-årene ble pågrepet og siktet for biltyveri. Pågripelsen skal ha foregått uten dramatikk.

Operasjonsleder Anne Straumsheim Meyer ved Sørøst-politidistrikt opplyste til NRK tidligere torsdag at de tre som satt i den stjålne bilen foreløpig kun er mistenkt for tyveri av bilen, men at de avhøres rom rørbomben som befant seg i bilen.

Like etter klokken 19 torsdag sier politiadvokat Nina Røed i Sørøst politidistrikt at kun en av de tre, en mann i midten av 20-årene, er siktet i forbindelse med funnet av bomben i bilen.

– Det er denne ene personen som politiet kan knytte til funnet foreløpig. Mannen er kjent for politiet fra før. Alle tre sitter i sentralarresten i Tønsberg, og alle tre vil bli sittende til i morgen, sier Røed.

Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke si noe mer om hvor lang tid det vil ta å destruere bomben. Foto: Fredrik Rimork Wiig / wiigfoto.com

Han er nå mistenkt for å ha oppbevart eksplosiver. De tre er delvis avhørt, og politiet går nå inn i nye avhør av de pågrepne. Det vil pågå utover natten, og antakeligvis utover dagen i morgen også.

– Har de nå forklart seg rundt bomben?

– Det kan jeg ikke gi noen opplysninger om nå, sier Røed

Bilen ble etter pågripelsen ifølge Østlands-Posten tauet inn til Larvik rednings lokaler på Bommestad, og plassert i selskapets lokaler på østsiden av Lågen.

Det var under ransakelsen av bilen i lokalene at den mistenkelige gjenstanden ble funnet.

Politiet opplyser videre på Twitter at rørbomben vil bli forsøk destruert i kveld. Bombegruppen anser gjenstanden som farlig og vurderer nå hvor de skal gjennomføre destrueringen.

Østlands-Posten skriver at politiet på nåværende tidspunkt ikke kan si noe mer om hvor lang tid dette vil ta, eller om det vil være nødvendig å etablere en større sikkerhetssone eller evakuere de nærmere bygningene i området.

Rørbomben ble funnet i en bil, som Viking tauet inn for politiet i natt. Foto: Fredrik Rimork Wiig / wiigfoto.com