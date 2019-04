Boliger evakueres

Boliger i Storevarveien i Melsomvik i Sandefjord kommune evakueres nå. Årsaken er at det brenner i gress, kratt og skog i nærheten, og det er fare for at brannen skal spre seg. Da brannvesenet ble varslet om brannen, ble det meldt at det brant i et område på 25 ganger 100 meter.