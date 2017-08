Blotter i Larvik

Politiet mener at en blotter har vist seg igjen på Rakke i Larvik. Politioverbetjent Knut Vidar Vittersø sier at beskrivelsene og fremgangsmåtene er like, og at blotteren oppsøker kvinner som sitter alene. Han oppfordrer folk til å melde ifra om flere har sett mannen. En 19 år gammel kvinne ble utsatt for blotteren i går, skriver Østlands-Posten. Den 8. august ble en annen kvinne trolig utsatt for den samme blotteren.