Blomstene brunsneglene hater

FUKSIA: Her på Gjennestad dyrkes planter som ulike kommuner selger. Berit Viken forteller at brunsneglens inntog i Norge har påvirket hvilke planter kommuner velger å plante ut i offentlige bed. Fuksia og ulike typer Begonia er eksempler på to gamle slag som har fått sin renessanse fordi brunsneglen lar de stå i fred.

Foto: Helena Rønning / NRK