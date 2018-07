– Ja, jeg synes dette er ille.

LEIT: Arne Lein, leder i Norges Handikapforbund, synes det er leit at folk har fordommer mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. Foto: Norges Handikapforbund

Arne Lein i Norges Handikapforbund mener mennesker som har slike holdninger, er på ville veier.

– Det er som om man forventer at de som har en funksjonsnedsettelse, har vanskelig for å få endene til å møtes og skal være litt stakkarslig. Hvis det er slik er det virkelig fare på ferde.

Fikk bot

– «Tenk å ta seg sånn til rette», var det en som sa, men han snudde fort da jeg begynte å pakke ut rullestolen, forteller Adrian Jektvik (26) fra Tønsberg.

TRIST: Jektvik sier han tåler litt motstand, men synes likevel det er trist at folk slenger kommentarer. Foto: Siril Marie Borgersen / NRK

Han har en ryggmargsskade og er avhengig av å bruke rullestol. Han har det blå parkeringskortet synlig i frontruta på Teslaen sin som gir tillatelse til å benytte handikapparkeringer.

– Det verste jeg har opplevd er å få bot for misbruk av handikapkort, og jeg måtte møte opp med bilen for å bevise at kortet var mitt.

Hva tenker du når du opplever slike ting?

– Jeg synes det er leit, selv om jeg vet jo at de tar feil. Ikke alle er like komfortable med situasjonen de er i, og da blir det bare verre når man får stygge kommentarer.

– Skam deg

BELASTNING: Hanne Marie Bratteng sier sønnen ikke har et synlig handikap og tror det er litt av grunnen til at folk reagerer. For henne blir dette en ekstra belastning. Foto: Hanne Marie Bratteng

Hanne Marie Bratteng fra Son fikk høre at hun burde skamme seg da hun parkerte med Teslaen på en handikapparkering mens hennes sønn satt i baksetet.

– Jeg ble veldig sint og lei meg og måtte vifte med handikapkortet for at vedkommende skulle slutte. Det er på grunn av sønnen min at vi benytter oss av en slik parkering, da vi trenger den nærheten det gir.

– Vi har en ekstra belastning i hverdagen og da blir det bare veldig slitsomt når folk i tillegg skal kommentere. De vet jo ingenting om vår situasjon.

Les også: Usynlig handikapparkering

Uønskede holdninger

Handikapkortene er for personer som har vanskelig for å bevege seg over en viss strekning og skal kun ligge synlig i ruta når personen er med eller selv kjører bilen, forklarer Lein.

– Men det sier jo ingenting om man er i arbeid eller ikke. Du kan godt være direktør og ha nedsatt funksjonsevne, og da har du kanskje råd til en litt hårete bil også. Med slike kommentarer er man med på å spre uønskede holdninger til hverandre.