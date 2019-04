– Livet er for viktig til å holde på med konflikter, sier Vidar Thorbjørnsen, tidligere kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune.

Nå er det klart at Thorbjørnsen slutter etter en lang kamp mot arbeidsgiveren.

Thorbjørnsen ble nylig dømt til å betale saksomkostningene på over 400 000 etter at han saksøkte fylkeskommunen for brudd på arbeidsavtalen hans. En avtale som ble inngått da han gikk av som direktør i 2009.

Nå er partene enige om en ny avtale. Den går ut på at Thorbjørnsen slipper å betale dersom han ikke anker dommen fra Vestfold tingrett.

Beholdt lønnen

Da Vidar Thorbjørnsen sluttet som fylkeskultursjef for ti år siden, ble det inngått en avtale som gjorde at han fikk beholde lønnen, men kun skulle jobbe 60 prosent.

Han fikk eget kontor i Sandefjord, men jobbet lite for direktørlønnen, ifølge ham selv.

Thorbjørnsen hevder han ble fratatt stillingen som direktør på usaklig grunnlag etter en konflikt med den daværende fylkesrådmannen, og at avtalen ble inngått som et forlik.

I 2018 kom det reaksjoner på at Thorbjørnsen jobbet lite. Da klarte ikke partene å bli enige om omfanget av avtalen fra 2009.

Thorbjørnsen mente at han fortsatt skulle ha full direktørlønn og jobbe 60 prosent. Fylkeskommunen krevde at han skulle jobbe 100 prosent. De ble ikke enige, og Thorbjørnsen tok saken til retten.

Dømt i retten

I starten av april kom dommen fra tingretten. Der fikk Vestfold fylkeskommune medhold på alle punkter.

Thorbjørnsen ble da dømt til å betale fylkeskommunen rundt 470 000 kroner i saksomkostninger.

Han var fortsatt ansatt i fylkeskommunen.

Thorbjørnsen har brukt mye tid på konflikten med arbeidsgiveren. Nå orker han ikke å ta saken videre til lagmannsretten.

– Da vil de anke til høyesterett som innebærer at jeg må bruke 2–3 år og like mange millioner. Det er meningsløst, sier han.

Dermed tok advokaten hans initiativ til et forlik.

Slutter i jobben

Onsdag bekrefter både Thorbjørnsen og rådmann Øyvind Sørensen i fylkeskommunen at arbeidsforholdet avsluttes.

Sørensen ønsker ikke å kommentere avtalen overfor NRK. Han sier at han er glad for at partene nå er blitt enige.

Thorbjørnsen slutter i jobben den 31. mai.