Bilkjøper må i fengsel

En Oslo-mann må et halvt år i fengsel for å ha solgt to biler i utlandet som det var salgspant på, noe som er forbudt. Han kjøpte bilene i Re og i Larvik og tok opp nesten 450 000 kroner i lån og har forklart at han håpet å selge bilene videre med gevinst. I stedet gikk på et tap og pengene spilte han bort. I tillegg til fengselsdommen dømte Larvik tingrett ham til å betale banken 371 000 kroner.