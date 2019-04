Bilfører arrestert etter dødsulykke i Sandefjord

Mannen er siktet for uaktsomt drap. Det opplyste politiadvokat Renate Tveite til NRK lørdag ettermiddag.

Den siktede stakk fra ulykkesstedet etter å ha kjørt på ekteparet ved 20-tiden fredag kveld.

Bilen, en Audi A3, var ikke meldt stjålet. Politiet fant bilen ved Meny på Hasle i Sandefjord senere på kvelden.

Skal vurdere varetektsfengsling

– Mannen tok kontakt med politiet cirka klokken 16.30, skriver Tveite i en pressemelding.

Den siktede er arrestert. Politiet skal avhøre ham i løpet av lørdag kveld eller tidlig søndag morgen.

Det er ennå ikke bestemt om politiet kommer til å be om varetektsfengsling av bilføreren.

Politiet mistenker at mannen var ruset da ulykken skjedde. Han er siktet for å ha kjørt med promille så sent som i februar i år.