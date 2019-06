Bil kjørte i elv i Sandefjord

En person var i bilen da den havnet i vannet.

Vedkommende skal ha vært under vann i flere minutter, opplyser politiet til VG. Bilføreren er bevisstløs, og var under behandling på stedet. Pårørende er varslet.

– Et helikopter fra luftambulansen har fraktet vedkommende til Ullevål Universitetssykehus, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Rune Hunshamar.

Brannvesenet har hatt dykkere i vannet, og sjekket at det ikke befinner seg andre personer i bilen.

Trillet ut i vannet

Et vitne har opplyst at bilen trillet ut av veien, ned en skråning og ut i elva. Et vitne og en politimann fra første patrulje på stedet, tok seg ut i elven, fikk føreren ut av bilen og opp på land.

Fylkesvei 312 mellom Andebu og E18 er stengt som følge av hendelsen.