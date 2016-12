Bevisstløs etter omgangssyke

– Det gikk fra full fart til ingen fart i løpet av en halvtime.

Morten Norum forteller at sønnen August var travelt opptatt med å leke like før han fortalte at han frøs og hadde vondt i hodet.

I løpet av kort tid ble toåringen svært dårlig.

– Han skalv, var blå på leppene og stiv som en stokk, sier faren.

Dehydrert

Norum ringte ambulanse, og sønnen ble raskt fraktet fra hjemmet i Sandefjord til sykehuset i Tønsberg.

Der ble det klart at den lille gutten var dehydrert. Årsaken til den kraftige reaksjonen var trolig væsketap etter omgangssyke.

LEKER IGJEN: August er nå hjemme i Sandefjord igjen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Det gikk bra med August, som nå er tilbake i aktivitet hjemme i Sandefjord. Faren sitter igjen med et viktig råd til foreldre som opplever at små barn får omgangssyke.

– Pass på at de får i seg mer enn bare vann, men også salt og sukker. Det lærte vi på sykehuset.

– Ikke gi opp

Fastlege Martin Handeland sier det er livsviktig at barn med omgangssyke får i seg nok, og riktig, drikke.

– Selv om det bare er en teskje. Ikke gi opp.

Han anbefaler å oppsøke et apotek dersom omgangssyken varer i flere dager. Der finnes det ferdige løsninger som fungerer godt.

Sammenlignet med i fjor, er det nå meldt inn dobbelt så mange utbrudd av noroviruset, ifølge folkehelseinstituttet.

Omgangssyke sprer seg spesielt fort i barnehager og på skoler. Handeland anbefaler derfor at barn holder seg hjemme i 48 timer etter siste oppkast.

– Dette er en veldig smittsom sykdom. Ved å overholde denne regelen kan man kanskje unngå at den sprer seg.