Ber om tre års forlenget forvaring for «bombemannen»

Det er snart 15 år siden bombeattentatet på Åssiden i Drammen, hvor en tidligere elektroingeniør ble dømt for drapsforsøk på sin ekskone.

Med hjemmelagde eksplosiver og en utløsermekanisme, sprengte bilen da kvinnen tok i et dørhåndtak.

Kvinnen overlevde, men fikk livstruende skader. Mannen ble senere dømt til 15 års forvaring.

I 2014 ble han prøveløslatt, men på strenge vilkår.

Fare for gjentakelse

I Sandefjord tingrett tas det nå stilling til om mannen skal få forlenget forvaringsdommen, etter at vilkårene for prøvetid utløper.

Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten sier bakgrunnen for tiltalen er at 54-åringen blant annet har brutt besøksforbud og ikke samarbeidet med Kriminalomsorgen.

Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten i Sandefjord tingrett. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

– Riksadvokaten har besluttet å ta ut ny tiltale mot ham, fordi vilkårene til forvaring vurderes å fortsatt være til stede, i henhold til at samfunnsvernet må ivaretas. Det vurderes slik at det fortsatt er fare for nye straffbare handlinger.

– Det går på at tiltalte har beveget seg i områder på Østlandet han ikke har lov til å oppholde seg med tanke på et besøksforbud, sier statsadvokaten til NRK.

Innskrenket frihet

Mannens advokat, Simen Skjønsberg, sier hans klient har bedt om at forvaringen mot ham opphører, og at tidsrammen ikke blir forlenget.

Han sier tiltalte ønsker å slippe de omfattende vilkårene han har vært under i tre år.

Mannens advokat, Simen Skjønsberg. Foto: Advokatfirmaet Sulland

Det er vilkår som går på at han nesten daglig har meldeplikt hos Friomsorgen, må være hjemme hver natt og får ikke oppholde seg på store deler av Østlandet.

– Min klient har sonet en lang straff, og har de siste årene levd under store restriksjoner, uten at det foreligger holdepunkter for at han utgjør noen samfunnsfare. Da må konsekvensen bli at forvaringen opphører, sier Skjønsberg.

– Besøksforbudet er et stort inngrep i hans bevegelsesfrihet.

Vil leve normalt liv

I retten forklarte tiltalte at han ikke har forsøkt å oppsøke ekskona etter at han ble prøveløslatt.

– Jeg har ikke så mye tanker om henne, men skjønner dersom hun er redd for meg. Hun har ingenting å frykte, sa han.

To ganger har mannen blitt tatt for brudd på meldeplikt og områderestriksjoner.

– Første gangen rakk jeg ikke en ferge, og kom ikke hjem i tide. Jeg ble straffet da jeg meldte fra om det. Den andre gangen tok jeg en dårlig avgjørelse og kjørte mot Oslo istedenfor sørover etter en begravelse. Da ble jeg kastet på glattcelle.

Nå håper han å snart få kunne leve et normalt liv etter å ha vært en del av rettssystemet siden 2003.

– Det er belastende å måtte varsle overfor huseiere og arbeidsgivere at jeg er forvaringsdømt.

Saken fortsetter tirsdag.