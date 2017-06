Ber om isolasjon etter skyting

Tre menn skal fremstilles for varetektsfengsling i morgen etter at en mann ble skutt i leiligheten sin i Larvik i natt. Politiet vil be om fire ukers varetektsfengsling med isolasjon. Det er av hensyn til bevisforspillelse under etterforskingen, sier politiførstebetjent Magnar Pedersen. Mennene er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.