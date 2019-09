Påkjørselen skjedde fredag 12. april da ekteparet var ute og gikk tur langs Lahelleveien i Sandefjord.

Kvinnen døde, mens ektemannen ble lettere skadd da bilen kjørte over på fortauet.

Aktor Magnar Pedersen ber tirsdag om at mannen dømmes til fengsel i ett år og to måneder og tap av førerkort for alltid.

– Han har opptrådt sterkt klanderverdig, sier Pedersen i sluttprosedyren.

Stakk fra stedet

Sjåføren stakk av etter ulykken, men meldte seg for politiet dagen etter.

– Han har overgitt seg til politiet, det var bra. Men han har plikt til å hjelpe, og skulle ikke ha stukket av, sier Pedersen.

Tiltalte har forklart at han fikk en oppringing på telefonen da ulykken skjedde. Dette motbevises i rapporten over teledata som politiet har fått tak i.

I retten blir tiltalte beskrevet av aktor som en som gir blaffen i lover og regler

– Han lyver og kommer med dårlige unnskyldninger og bortforklaringer, sier Pedersen.

Kvinnens familie var ikke til stede i salen. Det ble for tøft for dem å være her, ifølge familiens bistandsadvokat Mette Ackenhausen

– De føler at dommen blir sekundær for dem, de vil uansett ikke få kona og moren tilbake.

I RETTEN: Aktor Magnar Pedersen og bistandsadvokat Mette Ackenhausen. Foto: Linn Udnes / NRK

Kjent for politiet

Etter ulykken ble mannen tiltalt for uaktsomt drap og for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand. Tiltalen innebar også promillekjøring, kjøring uten førerkort og bruk av amfetamin og kokain.

Ifølge TV 2 forklarte ektemannen mandag at han plutselig hørte kona rope.

– Jeg hørte ikke en bil eller noe sånt. Så mistet jeg bevisstheten, det gikk veldig fort, forklarte mannen under sitt vitnemål.

Tidligere i år var litaueren involvert i en ulykke i Oslo og har vært under etterforskning for uaktsom kjøring.

Litauerens forsvarer, Geir Jesinsky, sier tiltalte har gruet seg til rettssaken.

– Han er glad for å bli ferdig og vil gjerne betale oppreisning og sone for det han har gjort, sier han.

BLOMSTER: Flere la ned blomster på stedet etter ulykken. Foto: Martin Roalsø / NRK

Det var naboer som fikk med seg registreringsnummeret som bidro til at politiet fant bilen.

Bekymret for farten

Sebastian Haukaas har barn og bor rett i nærheten. Han har tidligere sagt til NRK at området er et rolig strøk.

– Dette er kjempetrist. Vi ferdes her mye. Dette setter mange tanker i hodet på en, sa Haukaas.