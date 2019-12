Ber folk kildesortere

Årets julehandel fører med seg over 60.000 tonn emballasje. Det anslår gjenvinningsorganisasjonen Grønt Punkt. Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad sier at noen slurver, men at det er like viktig å kildesortere i jula som resten av året.