Bekymret for byggesaksbehandling

Fylkesmannen i Vestfold har vært bekymret for at byggesaker fra Tjøme kommune har vært for tynt utredet. Det skriver Tønsbergs Blad i dag. Fylkesmiljøvernsjef Elisabeth Rui sier dårlig saksbehandling har gått ut over miljøhensynet. Tjøme-ordfører Bente Bjerke sier hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene.