Beboere på Vallø slipper evakuering

Personell fra Forsvaret har sjekket bomben som ble funnet på Vallø utenfor Tønsberg torsdag ettermiddag. Politiet har i samråd med forsvaret bestemt at det ikke blir behov for å evakuere. Politiet vil komme tilbake med klokkeslett for denne kontrollerte sprengningen, melder politiet til NRK.