Barn og unge får millioner fra personer uten arvinger

Når nordmenn uten nære slektninger dør, og de ikke har skrevet testamente om arven, går verdiene etter avdøde til staten.

Tidligere gikk pengene, som kalles herreløs arv, rett inn i statskassa, men nå er disse pengene øremerket barn og unge.

– Dette er vi veldig glad for. Det betyr at flere unge får delta i fritidsaktiviteter, sier Rode Hegstad, leder i Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

– Veldig verdifullt

Ordningen ble vedtatt i statsråd i desember 2016 og til nå har ordningen gitt 55 millioner kroner til aktiviteter for barn og unge.

Ifølge Kulturdepartementet ble barn og unge valgt fordi det er et formål alle kunne gi sin tilslutning til, og det er LNU som har fått oppgaven med å administrere ordningen.

Rode Hegstad, leder i LNU, Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner. Foto: Jarand Ullestad / LNU

– I 2018 fikk over 60 organisasjoner støtte til aktiviteter for barn og unge og det er veldig verdifullt, sier Hegstad.

Det er kun organisasjoner som kan søke om penger, og aktiviteter til barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir prioritert.

– Et av kriteriene er at barn og unge får være aktivt med og påvirke det som skal gjøres og det er både nasjonale organisasjoner og lokale foreninger over hele landet som har fått penger, sier Hegstad.

Leter etter slektninger

Den årlige summen som kommer inn fra herreløs arv har de senere årene variert mellom 3 og 20 millioner kroner.

Men før arv etter en enslig person uten testamente går til staten, prøver man å finne slektninger, opplyser advokat Randi Bull.

– Ved et offentlig dødsbo får vi tildelt saken fra domstolen og da prøver vi å finne slektninger. I enkelte tilfeller har vi også brukt slektsforskere, men finner vi ingen vil arven anses som herreløs og bli gitt til staten, sier hun.

I 2018 fikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet beskjed om rundt 15 tilfeller der bobestyrer ikke umiddelbart kjente til noen arvinger, men det er fremdeles uvisst hvor mange av disse som til slutt vil etterlate seg herreløs arv.

FJELLTUR: På aktivitetsklubbens sommerleir i Hallingdal sommeren 2018 fikk deltakerne også en tur til fjells. Turen var støttet med penger fra herreløs arv. Foto: Aktivitetsklubben

Sommerleir for 132 barn

En av organisasjonene som har nytt godt av ordningen med at herreløs arv er øremerket barn og unge, er Aktivitetsklubben som har foreninger over hele landet.

I 2018 fikk de penger til å arrangere sommerleir.

– Vi arrangerte sommerleir for barn med aktiviteter som ridning, kanotur og bålkveld og 132 barn fra hele landet deltok, sier daglig leder i Aktivitetsklubben i Tønsberg, Edgar Kvitberg.

Han synes det er fint at arven etter enslige nordmenn uten arvinger går til barn og unge.

– Barn og unge er fremtiden, og det er en fin ordning at pengene går til dem, sier Kvitberg.